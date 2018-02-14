Правоохоронці оголисили у розшук двох "депутатів ЛНР"

У травні-листопаді 2014 року обвинувачені брали участь у виборах до «Народної ради «ЛНР» та були обрані до цього "законодавчого органу".

Прокурор Луганської області Володимир Янко повідомив про підозру двом колишнім депутатам Луганської обласної та міської рад у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Так, підозрюваним інкримінують вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади; вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно за попередньою змовою групою осіб; вчинення умисних дій, направлених на участь та організаційне сприяння діяльності терористичної організації.

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За даними слідства, підозрювані у травні-листопаді 2014 року брали участь у виборах до «Народної ради «ЛНР» та були обрані до цього "законодавчого органу".

"Склавши присягу «депутата законодавчого органу», останні здійснюють свою діяльність на користь терористичної організації, всупереч конституційних прав та свобод громадян України, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області. Вказані особи і надалі продовжують здійснювати незаконну діяльність «депутатів законодавчого органу», чим забезпечують функціонування терористичної організації «ЛНР»", - пише прес-служба.

За інформацією прокуратури, "депутатів" оголошено у розшук через переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.