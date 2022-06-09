Військові жартують, що вони, як можуть, допомагають втомленим окупантам знайти вічний відпочинок.

Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка дислокується на Вінниччині, показали філігранну роботу зі знищення російської військової техніки та окупантів.

Відео опублікували на сторінці бригади в Facebook.

Військові пожартували, що вони, як можуть, намагаються зарадити втомленим російським військовим, тож відправляють їх на відпочинок. Ба більше, вічний.

"Ще один екіпаж орків "згорів на роботі". Забагато на себе взяв", – мовиться у дописі.

Зазначається, що 59-та бригада ЗСУ наразі бере участь у "гарячих точках" на півдні. Вони регулярно показують трофеї та знищену російську техніку.

Як напередодні повідомив радник голови ОП Олексій Арестович, українські військові вже знаходяться майже за 20 кілометрів від Херсона. Арестович зазначив, що така ситуація склалася попри те, що до ЗСУ ще не під’їхала жодна допомога Заходу.

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