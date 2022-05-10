Також знищено ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.

Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили самохідну гаубицю окупанта.

Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищують артилерійські системи російських окупантів. Зокрема, цього разу на купу металобрухту була перетворена 152-мм самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", - сказано в повідомленні.

На сторінці у Facebook цієї бригади сказано, що "ця смертоносна машина, далекобійна 152-міліметрова гаубиця, приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле".

При цьому зазначають, що знищено ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.

"Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду ", - сказано в повідомленні.

Раніше Сили спротиву Сіверщини відібрали у окупантів таку ж самохідну гаубицю.

Зазначимо, 2С19 "МСТА-С"-радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, яка була розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Бойова одиниця здатна вражати спостережувані і неспостережувані цілі з закритих позицій і прямою наводкою, включаючи роботу в гірських умовах.

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