Зазначається, що ані окопи, ані маскування не допоможуть воріженькам.

На Півдні російських загарбників стало трохи менше. Українські артилеристи з 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу показали, як майстерно "підсмажують" приховані позиції ворога.

Відео оприлюднили в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що ані окопи, ані маскування не допоможуть російським загарбникам.

Довідково. 24-та окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу – військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України/ Перебуває у складі оперативного командування "ОК Південь".

Що відомо про втрати ворога на війні

За 106 днів повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" близько 31 тис. 700 російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано ~200 окупантів. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

У Генштабі повідомляють, що ЗСУ майже повністю розбили одну з мотострілецьких бригад ворога. З 1800 військових бригади 800 ліквідовано, ще 400 – поранено.

Раніше УНІАН ділився потужним відео, на якому українські захисники влучним ударом зі "Стугни-П" знищили натовп окупантів. На кадрах видно, як ворогів буквально розірвало на частини.

Вас також можуть зацікавити новини: