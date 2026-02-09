Енергосистему України генераторами і мобільними котельнями не врятувати, - нардеп

Сергій Нагорняк вважає, що найгірша ситуація зі світлом - у Києві.

Енергосистему України генераторами і мобільними котельнями не врятувати. Її необхідно відновити та забезпечити додатковий захист.

Народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "Київ 24", відповідаючи на запитання щодо допомоги від партнерів України задля підсилення енергосистеми, підкреслив, що енергосистему генераторами і мобільними котельнями не врятувати.

"Нам потрібно її (енергосистему, - УНІАН) відновлювати, величезні фінансові витрати на це потрібні. І потрібно її додатково захистити. На це також потрібні величезні фінансові ресурси", - сказав політик.

Крім того, на запитання щодо того, де ситуація з енергетикою найгірша, він висловив думку, що саме столиця сьогодні в найгіршому стані.

"Не через те, що погано підготувались чи краще. Київ - дуже енергоємне місто. І навколишні міста-супутники багато споживають електричної енергії. Ми споживали за рахунок атомних електростанцій. Росіяни це все добре розуміють", - сказав нардеп.

Також він додав, що ворог бив не лише по підстанціях "Укренерго", а й по повітряних лініях, які ведуть від АЕС до самих підстанцій та від підстанцій до обленерго.

"Відповідно, вони завдали нам певної шкоди. Нам потрібен зараз час для того, аби відновити лінії електропередач, відновити роботу електропідстанцій "Укренерго". І дати можливість атомним електростанціям розігнати свої блоки до номінальної потужності - на це теж потрібно не менше 24 годин", - наголосив Нагорняк.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський зазначив, що Росія перестане бити по комунальній інфраструктурі після закінчення морозів. Водночас, на його думку, далі РФ зосередиться на електромережах та періодично "гаситиме" атомні електростанції.

Крім того, він вважає, що росіяни прагнуть розділити газотранспортну систему на острови, щоб залишити українців без "блакитного палива".

