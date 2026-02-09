Пєсков згадав про 'дух Анкориджа' і заявив про взаєморозуміння зі США

Пєсков заявив, що Кремль продовжує закриті переговори зі США та сподівається на "прорив" у врегулюванні війни.

Росія наразі не отримала відповіді на пропозицію правителя Володимира Путіна спрямувати частину заморожених у США російських активів до так званої Ради миру. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.

За його словами, питання можливої участі Росії в Раді миру продовжує опрацьовувати Міністерство закордонних справ РФ спільно з союзниками та партнерами.

Водночас Пєсков наголосив, що Кремль не хоче публічно вдаватися до деталей домовленостей, досягнутих Путіним і президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.

"Розмови потрібно вести в закритому режимі", - заявив Пєсков.

Він також зауважив, що робота над реалізацією домовленостей між РФ та США, досягнутих під час контактів в Анкориджі, триває. За його словами, так званий "дух Анкориджа" означає певний рівень взаєморозуміння між Москвою та Вашингтоном, який, на думку Кремля, може сприяти прориву, зокрема й у врегулюванні війни між Росією та Україною.

У Кремлі при цьому не уточнили, про які саме механізми або формати йдеться та на якому етапі перебувають переговори.

Рада миру Трампа - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок діяльності "Ради миру", яку він і створив.

Наразі Рада має 27 членів, а очолює її Трамп. До речі, він перебуватиме на цій посаді і після завершення президентського терміну, писали у ЗМІ.

Україна теж отримала відповідне запрошення. Президент Володимир Зеленський казав, що не уявляє, як Україна може бути у "Раді миру" Трампа, де буде присутня і РФ.

Відтак, Трамп скликає перше засідання створеної ним Ради миру. Воно має відбутися вже 19 лютого у Вашингтоні.

