В Україні дорожчають овочі: як змінилися ціни за тиждень

Дорожчають зокрема огірки, перець, буряк та капуста.

Гуртові ціни на овочі в Україні на минулому тижні здебільшого зростали. Так, огірки здорожчали зі 120-130 до 140-170 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Одночасно подорожчав і солодкий, і гострий перець. Солодкий перець з позначки в 145-160 грн/кг здорожчав до 180-200 грн/кг. Вартість гострого перцю зросла ще відчутніше – зі 100-180 до 190-210 грн/кг.

Дещо здорожчала пекінська капуста – з 22-25 до 25-30 грн/кг. Водночас ціни на броколі знизилися з 190-210 до 160-170 грн/кг. Вартість решти видів капусти, так само як і помідорів, за тиждень не змінилась.

Серед овочів борщового набору на гривню розширився діапазон цін на буряк – з 7-9 до 7-10 грн/кг. Інші інгредієнти класичної української страви не подорожчали. Так, кілограм картоплі коштує 10-14 грн/кг, як і тижнем раніше.

Значно скоротився в сторону зростання діапазон цін на зелену цибулю. Раніше її кілограм продавали за 250-350 гривень, зараз він коштує в межах 340-360 гривень.

У фруктовому сегменті сильно здорожчали яблука – з 15-35 до 30-45 грн/кг. Водночас виноград продають значно дешевше – по 60-170 грн/кг проти попередніх 140-180 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Після попереднього здорожчання білокачанної капусти та моркви, на минулому тижні зросла і вартість буряку. Це пояснюється браком сховищ у українських аграріїв, тому зростальний ціновий тренд на овочі борщового набору триватиме до нового врожаю.

В Україні також подорожчали огірки, ціна на які зараз вже на 50% вища, ніж у лютому 2025 року. Аналітики попереджають, що вартість огірків може зрости ще сильніше.

