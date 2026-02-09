У найближчі тижні Apple 'завалить' цілою низкою новинок: чого очікувати

Найбільший інтерес викликає "бюджетний" iPhone 17е, який отримає ряд апаратних поліпшень, включаючи новий чіп A19 і підтримку MagSafe.

Apple готується до масштабного оновлення своєї лінійки пристроїв – нові iPhone, iPad і MacBook можуть показати вже в найближчі тижні. За даними Bloomberg, Купертинівці націлилася на запуск продуктів вже на початку березня, продовжуючи традицію весняних анонсів.

Найбільший інтерес викликає новина про вихід iPhone 17е вже 19 лютого. Новий доступнй смартфон Apple отримає ряд апаратних поліпшень, включаючи новий чіп A19 і підтримку MagSafe. Ціна, судячи з усього, залишиться колишньою – 599 доларів.

Після iPhone 17e Apple готується презентувати оновлені базові моделі iPad, iPad Air і MacBook Air, а також нове покоління MacBook Pro з чипами М5 Pro і M5 Max. Трохи пізніше з'являться оновлення для Mac Studio і Studio Display, а також для Mac mini.

Крім того, Apple планує випустити більш бюджетну, ніж стандартні, версію MacBook. Очікується, що стартова ціна складе 600-700 доларів, а всередині у нього буде стояти процесор від iPhone.

Як вважає журналіст Марк Гурман, проводити традиційний презентаційний захід з онлайн-трансляцією Apple не буде. Про гаджети розкажуть у форматі прес-релізу на офіційному сайті.

Якщо вірити чуткам і витокам, Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить тільки три смартфони: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Сама ж Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" у 2026 році. Крім першого складаного телефону, компанія готується представити розумні окуляри та велике оновлення Siri.

