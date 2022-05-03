Винищувачі над головами, перехресний вогонь, осколки і росіяни, які розстрілюють собак. Все це під час окупації пережила Ася Серпінська, 77-річна власниця притулку для тварин у Гостомелі.
Жінка розповіла про те, як перенесла п'ять тижнів у захопленому місті в сюжеті ТСН.
У притулку Асі Серпінської живуть 700 собак і близько 100 кішок. Вона піклувалася про свій притулок для тварин протягом 20 років. Саме тому 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, жінка на декількох видах транспорту дісталася з Києва в Гостомель. Пані Серпінська не могла кинути своїх підопічних і кількох працівників, які залишилися в притулку.
"Зайшла на територію, а тут вже прийшла війна. Російські гвинтокрили і штурмовики, вони летіли над нами. Скидали чи снаряди, чи гранати", — розповіла власниця притулку.
На наступний день після вторгнення в притулку зникло світло. Росіяни пошкодили комунікації, через що не було доступу до води зі свердловин. Холодильники з їжею для тварин теж не працювали. Порятунком став генератор, який придбали волонтери. А привіз його чоловік пані Серпінської, незважаючи на ризик для життя.
Всі п'ять тижнів притулок знаходився під перехресним вогнем. Осколки залітали на територію і вбили близько десяти собак. Окупанти теж заходили в притулок — кішок не чіпали, а от окремих собак розстрілювали впритул.
Власниця притулку разом зі співробітниками намагалися відганяти тривогу і навіть рятували чужих тварин. По сусідству із закладом пані Серпінської знаходилися будівлі, де теж містилися звірі. В одному з них був лев, але на вході в його вольєр окупанти встановили розтяжку. Щоб тварина не померла з голоду, довелося домовлятися з росіянами — за кілька блоків сигарет вони погодилися розмінувати клітку.
Пані Серпінська стверджує, що не шкодує про рішення приїхати до Гостомеля, який був тимчасово окупований ворогом. Зараз жінка хоче одного: щоб у тварин знайшлися хороші господарі, і вони більше ніколи не боялися.
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