Упродовж минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони.
Читайте такожУ ТКГ спрогнозували, коли ескалація на Донбасі піде на спадЗокрема, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу, а біля Шумів та Первомайська - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Новгородське бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам'янки - зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Красногорівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Про факт порушення з боку збройних формувань РФ Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила представників ОБСЄ.
Станом на 7:00 зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Південне бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків - обстрілювали з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед українських захисників немає. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у зведенні.
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