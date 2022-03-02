Готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

80% опитаних українців готові захищати цілісність України зі зброєю у руках.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня.

"80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році - 59%)", - показало дослідження.

Зазначається, що найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, дещо нижчий рівень готовності - на Півдні та Сході.

"Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні - майже 80%, на Сході - майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок", - йдеться у результатах опитування.

*** Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. 200 респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення - 1 березня.

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