Російські загарбницькі сили намагаються просуватися у напрямку Краматорська і знищувати протиповітряну оборону України.

Окупаційні сили Російської Федерації бажають отримати значні успіхи у війні на сході України до 9 травня, від цього залежатимуть подальші рішення.

Про це повідомляє британське Міноборони у Twitter з посиланням на дані розвідки.

"Росія, ймовірно, бажає продемонструвати значні успіхи до їхніх щорічних святкувань на день перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, як швидко і наполегливо проводитимуть операції в ході підготовки до цієї дати", – сказано у повідомленні.

Також сказано, що російські сили зараз просуваються від своїх місць дислокації на Донбасі в напрямку Краматорська, який продовжує страждати від постійних ракетних атак.

Крім того, високий рівень російської повітряної активності не зникає, оскільки Росія прагне забезпечити підтримку з повітря своєму наступу на сході України, придушити і знищити можливості української протиповітряної оборони.

"Сакральна" дата 9 травня

Після провалу плану Кремля швидко загарбати Україну, для Путіна вкрай важливо захопити Донбас разом з Маріуполем. І це обов'язково потрібно зробити до 9 травня, аби подати це російській аудиторії як "перемогу".

Втім, у такому разі росіяни ризикують повторити деякі зі своїх грубих помилок, які були допущені командуванням на початку війни 24 лютого, говориться в матеріалі Bloomberg.

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