Президент України Володимир Зеленський заявив, що аеропорт під Вінницею повністю зруйнований після ракетного удару, який завдали російські окупанти.
"Мені щойно доповіли про ракетний удар по Вінниці - 8 ракет. Наша мирна Вінниця ніколи і нічим не загрожувала Росії. Ракетний удар жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони (окупанти, - УНІАН) продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші бабусі і дідусі, покоління українців. Кожен день ми повторюємо: "Закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, для російської авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми - люди, і це ваш гуманітарний обов'язок - захищати людей, і ви це можете. Якщо ви цього не зробите, не дасте нам літаків, щоб ми могли себе захистити, то можна зробити тільки один висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно вбивали". Це відповідальність і політиків світу, і західних лідерів. Відсьогодні і назавжди", - сказав Зеленський.