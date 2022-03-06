Володимир Зеленський прокоментував обстріл аеропорту під Вінницею.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що аеропорт під Вінницею повністю зруйнований після ракетного удару, який завдали російські окупанти.

"Мені щойно доповіли про ракетний удар по Вінниці - 8 ракет. Наша мирна Вінниця ніколи і нічим не загрожувала Росії. Ракетний удар жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони (окупанти, - УНІАН) продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, наші бабусі і дідусі, покоління українців. Кожен день ми повторюємо: "Закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, для російської авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми - люди, і це ваш гуманітарний обов'язок - захищати людей, і ви це можете. Якщо ви цього не зробите, не дасте нам літаків, щоб ми могли себе захистити, то можна зробити тільки один висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно вбивали". Це відповідальність і політиків світу, і західних лідерів. Відсьогодні і назавжди", - сказав Зеленський.

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