На засіданні буде обговорено загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

У Брюсселі завтра відбудеться засідання Комісії Україна - НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

"13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, скликання відповідного засідання Україна ініціювала в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості президента Володимира Зеленського та генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга від 6 квітня.

"Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - наголошується у повідомленні.

У рамках візиту також відбудеться зустріч Кулеби зі Столтенбергом.

Як зазначили в МЗС, стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі поблизу Керченської протоки.

Як сказано на сайті НАТО, Комісія Україна-НАТО (КУН) є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу та спрямовує заходи в плані практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

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8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що «на всі провокації, на всі дії супротивника у нас сплановано відповідні заходи негайного реагування».

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Автор: Віталій Саєнко