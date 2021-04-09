Президент Росії Володимир Путін роз'яснив у ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що російські війська перекинуто до кордону з Україною для забезпечення безпеки РФ.
Читайте такожПонад 80% українців бачать загрозу воєнного вторгнення з боку Росії - опитуванняЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
«Президент дав необхідні роз'яснення (Меркель) - те саме, що ми говорили неодноразово. Перше, ми вільні абсолютно пересувати наші ВС і будь-які підрозділи територією Росії на наш розсуд. Друге, безперечно, Україна перетворюється на потенційно нестабільний регіон. Звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний вибухонебезпечний регіон, вживає заходів для забезпечення власної безпеки», - сказав Пєсков.
За його словами, ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна і «поведінка української сторони» створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій.
Він заявив, що відновлення «громадянської війни» в Україні є загрозою для безпеки Росії.
«Українська сторона, це можна судити за різними заявами, не спростовує повністю думки про силове вирішення своєї власної проблеми з південним сходом. У разі початку бойових дій і потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреніцу, про що говорив президент Путін, жодна країна світу не залишиться осторонь, і всі країни, включаючи Росію, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не сталося», - додав Пєсков.
На запитання УНІАН, на підставі чого російське керівництво проводить паралелі зі Сребреніцою, Пєсков відповів: «На підставі неконтрольованих дій ЗС України, на підставі домінування націоналістичних настроїв, на підставі розпалювання абсолютної ненависті до населення самопроголошених республік, що потенційно загрожує повторенням таких дій, про які ми з вами говорили».
Загострення на Донбасі:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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