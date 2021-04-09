У Кремлі вважають, що Україна перетворюється на потенційно нестабільний регіон.

Президент Росії Володимир Путін роз'яснив у ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що російські війська перекинуто до кордону з Україною для забезпечення безпеки РФ.

Читайте такожПонад 80% українців бачать загрозу воєнного вторгнення з боку Росії - опитуванняЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Президент дав необхідні роз'яснення (Меркель) - те саме, що ми говорили неодноразово. Перше, ми вільні абсолютно пересувати наші ВС і будь-які підрозділи територією Росії на наш розсуд. Друге, безперечно, Україна перетворюється на потенційно нестабільний регіон. Звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний вибухонебезпечний регіон, вживає заходів для забезпечення власної безпеки», - сказав Пєсков.

За його словами, ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна і «поведінка української сторони» створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій.

Він заявив, що відновлення «громадянської війни» в Україні є загрозою для безпеки Росії.

«Українська сторона, це можна судити за різними заявами, не спростовує повністю думки про силове вирішення своєї власної проблеми з південним сходом. У разі початку бойових дій і потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреніцу, про що говорив президент Путін, жодна країна світу не залишиться осторонь, і всі країни, включаючи Росію, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не сталося», - додав Пєсков.

На запитання УНІАН, на підставі чого російське керівництво проводить паралелі зі Сребреніцою, Пєсков відповів: «На підставі неконтрольованих дій ЗС України, на підставі домінування націоналістичних настроїв, на підставі розпалювання абсолютної ненависті до населення самопроголошених республік, що потенційно загрожує повторенням таких дій, про які ми з вами говорили».

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Роман Цимбалюк