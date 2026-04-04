Зупинився один із ключових меткомбінатів, які працюють на армію РФ: названо причину (відео)

Сили оборони України завдали удару по Алчевському металургійному комбінату, який є одним з головних підприємств, що забезпечують потреби армії Росії.

Як повідомляє пресслужба СБУ, співробітники 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату.

"Це один ключових промислових об’єктів, який окупанти використовують для забезпечення свого військового виробництва", - йдеться у повідомленні.

Продукція підприємства постачається на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С".

Як зазначають у спецслужбі, після ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано ударів дронами FP-2.

У результаті ураження пошкоджено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, що забезпечують роботу підприємства.

"Через завдані ушкодження комбінат зупинив роботу", - наголосили у спецслужбі.

Удари по російських об'єктах

Нагадаємо, днями на військовому аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони знищили російські цілі - 4 борти та базу БпЛА "Оріон", літак АН-72П та радіолокаційну станцію "Меч".

Сама база знищена вщент. Відомо, що дрон "Оріон" здатний 24 години перебувати у повітрі на глибині до 250-300 км, розвідує та несе до 250 кг озброєння (ракети або бомби) на висоті до 7,5 км.

