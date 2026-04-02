Дрони вдарили по НПЗ в Уфі, там виникла сильна пожежа (відео)

На об'єкті вирує страшенна пожежа.

В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану).

Моніторингові канали повідомили, що в районі НПЗ пролунали потужні вибухи, а після них на об'єкті почалася потужна пожежа.

Попередньо, удар могли завдати по одній із ключових установок заводу, яка відповідає за первинну переробку нафти.

Голова Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку дронів на Уфу: "Атака БпЛА на Уфу. Кілька безпілотників збито на підльоті до нафтопереробних заводів, уламки одного впали в промзоні, постраждалих немає. Зараз на території підприємства гасять пожежу".

Він додав, що ще один дрон нібито влучив у житловий будинок, але минулося без постраждалих.

Удари по територыъ РФ

У ніч на 29 березня безпілотники СБУ завдали удару по російському нафтотерміналу в порту "Усть-Луга". Це ключовий російський морський порт на Балтиці – через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден тіньового флоту Росії.

Раніше цього місяця дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ також уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в Краснодарському краї.

А 3 березня дрони атакували НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" - один з нафтопереробних об'єктів у місті Уфа. Згідно з даними з відкритих джерел, підприємство виробляє майже 60 найменувань продукції, серед яких - бензини, мазут, дизельне паливо та скраплені гази.

