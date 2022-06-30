Про втечу російських окупантів з острова Зміїний стало відомо сьогодні вранці.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові.

Фото від компанії Maxar Technologies опублікувало інформагентство Sky News.

Супутникові зображення підтверджують сьогоднішній відхід російських окупантів з острова.

На знімках видно дим від палаючих транспортних засобів і будівель у кількох місцях у північній частині острова Зміїний у Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в ОК "Південь" повідомили, що російські війська поспіхом залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали по них удари. Вони поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами.

Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "жестом доброї волі". Мовляв, виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.

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