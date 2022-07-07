Своєю чергою російські окупанти продовжують тероризувати ракетними ударами цивільне населення.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що українська армія продовжує створювати умови для контрнаступу на Херсон.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Відзначається, що росіяни провели 6 липня безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області та продовжують вести артилерійський вогонь по всій Південній осі для відбиття українських атак.

"Дані дистанційного зондування FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсон-Миколаїв і Херсон-Дніпропетровська область. На геолокованих кадрах видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь в районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Українське Південне оперативне командування додало, що російські війська завдали ракетних ударів по житловій інфраструктурі в Нечаянному (приблизно в 33 км на захід від Миколаєва), але російські Telegram-канали стверджували, що російські ракети завдали удару по українських позиціях", - сказано в повідомленні.

Аналітики стверджують, ґрунтуючись на супутникові знімки, що ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях в районі Херсонського аеропорту (поблизу Чорнобаївки). Також згадується удар по складу боєприпасів росіян в районі херсонського вокзалу.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив. що в даний час Україна не готова звільняти Херсон від російських окупантів, хоча ЗСУ і знаходяться від нього на відстані 17 кілометрів.

Своєю чергою російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський впевнений, що звільнення Херсона від окупантів повалить РФ в справжній шок, там завалиться вся "піраміда брехні".