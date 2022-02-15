Раніше в Міноборони Росії заявили, що підрозділи двох військових округів вже почали повертати техніку до місць дислокації.

Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), що відстежують пересування російських військ, не підтверджують інформацію Міноборони РФ про початок відведення техніки від українського кордону.

За їхніми даними, колони військової техніки ЗС РФ, як і раніше, рухаються до кордону з Україною, пише The Insider. Експерти також стверджують, що в останні дні зафіксували нові перекидання військ.

"Ми бачили цю заяву, але поки ніяких змін "на землі" ми не бачимо. Ті залишилися колони, які були в дорозі, як рухалися в бік кордону (а не від нього), так і рухаються. Більш того, надходять нові повідомлення про відправлення нових підрозділів до кордону, що ми додатково підтверджуємо відеозаписами з поїздами й даними з бази РЖД", - йдеться в повідомленні.

У CIT додали, що російське військове керівництво зараз ніяк не пояснює стягування військ у Курській, Бєлгородській, Брянській областях.

"Чи дійсно планувалося почати операцію проти України - невідомо", - зазначають в організації.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу і Західного військового округу вже почали навантаження на транспорт і відправляться у вівторок. За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав в Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість".

Загроза агресії РФ

В останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після чого в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.

Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і водночас висунула НАТО ультиматум. Серед іншого в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.

За останніми оцінками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, до кордонів України і на окуповані території Росія стягнула понад 120 тис.військових.