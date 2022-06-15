За його словами, мета Росії змістилася і вона вже не прагне перемоги на полі бою.

Росія готова до тривалої війни в Україні. Основна стався агресора - не перемога на полі бою, а приведення Заходу в стан підштовхування України до "Мінська-3".

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

"Кремль готовий до тривалої боротьби – на зношування. На поки вистачить. І основна ставка у них - не перемога на полі бою, а приведення Заходу в стан, коли він посилено підштовхуватиме нас до "Мінська-3". Для цього застосовується і тиск на полі бою і ось ця продовольчо-енергетично-міграційна криза, яка у перспективі має тиснути на західний соціальний стан, економіку, політику, підняти рівень невдоволення цією війною", - сказав він.

Арестович також прокоментував сьогоднішню заяву секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева про те, що Росія прагне миру з Україною. За його словами, країна-окупант навмисно зважилася на цю заяву на тлі передачі Україні сучасного озброєння.

"Вони хочуть, щоб, коли журналісти працюватимуть з джерелами з двох сторін, повідомлення виглядало так: "Захід дає Україні зброю, а Росія налаштована на мир", - зазначив Арестович.

Він також додав, що завдання Кремля - посіяти невдоволення війною в Україні серед європейців.

Як повідомляв УНІАН, радник голови Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити тільки жорстка відсіч на полі бою.

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