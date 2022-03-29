Радник голови ОП зазначив, що в Кремлі не готові, щоб Росія згоріла у полум'ї ядерної війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російська влада не поставить країну на межу загрози ядерної війни.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю BBC.

"Тобто люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, будуть ставити Росію на грань загрози ядерної війни?" - відповів Арестович на питання про ймовірність застосування ядерної зброї.

Водночас інтерв'юер нагадав фразу Путіна про те, що щур, якого загнали в кут, кидається втричі лютіше, Арестович відповів: "Але він не є таким щуром".

"Це людина, яка робить гарний манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци і яхти, і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, тому що в Росії могла б непередбачувано змінитися суспільна обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися автомати дати, під загрозу ядерної війни", - зауважив він.

"Його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність", – наголосив Арестович.

Крім того, радник голови ОП назвав ймовірну хімічну атаку "ніякою" з військової точки зору. Арестович зазначив, що вона була ефективною лише в Першу світову війну, оскільки ніхто не знав, як із нею боротися.

Зазначимо, "ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

А кілька днів тому російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

Вас також можуть зацікавити новини: