У росіян буде ще одна спроба наступу на тих напрямках, де у них намітився успіх, вважає він.

Понад 90 батальйонів тактичних груп росіяни ввели на початку війни в Україну. З них майже 15 знищено повністю і ще понад 20 є небоєздатними.

Про це в ефірі українського телебачення заявив радник ОП Олексій Арестович.

"У них ще лишається трохи резервів. Вони зараз накопичують резерви, знімаючи миротворців з Абхазії, з Нагорного Карабаху, намагаючись під виглядом часткової мобілізації там набрати якихось військових і відновити там 20-30 батальйонів тактичної групи. Але ви можете здогадуватися про боєздатність таких людей", - висловився Арестович.

Він додав, що у росіян буде ще одна спроба наступу на тих напрямках, де у них намітився успіх: зона ООС, Маріуполь, Харківщина і, можливо, Київська область.

"Але оскільки вони безтолкові – і все зроблять не як треба знову, то і ці резерви поляжуть. Але це може ще зайняти 10 днів, тиждень від початку, як їх введуть в бій. Тобто я даю ще два-три тижні на їхні спроби наступати. Після того вони стануть, як "зайчики", тому що воювати не буде чим", - вважає Арестович.

Наступна спроба росіян атакувати для відбиття ЗСУ "буде набагато легшою", підсумував радник глави ОП.

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність, повідомляли у Генштабі.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

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