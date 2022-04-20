У 12 бійців спостерігалися проблеми з диханням і почервоніння очей.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію про те, що окупанти застосували хімічну речовину на Ізюмському напрямку.

Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну

За його даними, у 12 солдатів спостерігалися проблеми з диханням і почервоніння очей.

"Тип визначити не можуть, тому що немає там лабораторій, які можуть швиденько прибігти і перевірити. Смертельних випадків теж немає. Але якусь хімічну речовину кажуть, що ніби як застосували. Це все вимагає уточнення", - сказав Арестович.

Раніше про застосування хімічної зброї в Ізюмі повідомив депутат міської ради Микита Каракай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скидають на Сєвєродонецьк фосфорні міни, від міста залишилися тільки руїни.