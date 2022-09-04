Росія не має свободи маневру для підвезення боєприпасів, щоби влаштувати вогневий вал. Їй залишається лише мобілізація "гарматного м'яса".

Російська армія деградує й скочується до рівня часів Другої світової війни

Про це заявив полковник запасу СБУ Михайло Притула в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська армія скочується й деградує до рівня Другої світової війни. Росія не має свободи маневру для підвезення боєприпасів, щоби влаштувати вогневий вал. Окупанти не можуть пустити велику кількість авіації, адже немає крилатих ракет і десантних дивізій. Усього передового й сучасного в Росії вже немає", - пояснив Притула.

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За його словами, у РФ немає змоги маневрувати і лишається тільки мобілізація.

"Розвиток ходу бойових дій залежатиме від успішності мобілізації в Росії. Якщо вдасться зібрати достатньо мʼяса, влада РФ пускатиме його в бій у першому ешелоні. Путін не має коридору для маневру. Єдине, що може Путін, - провести приховану мобілізацію й пустити живу силу вперед, адже танки є мішенню для безпілотників, а склади вражаються з HIMARS. Маневрувати немає як", - підсумував експерт.

Як писав УНІАН, командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Дешевше всіх "оцінили" бурятів – їм платитимуть менше, ніж жителям інших регіонів РФ.

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