Після удару українських дронів виникла пожежа, але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився.

Український Генштаб сьогодні вдень заявив про успішне ураження ракетного арсеналу в Котлубані Волгоградської області РФ, однак, як стверджує "Радіо Свобода", посилаючись на супутникові знімки, склад боєприпасів не був уражений.

"Як видно на супутниковому знімку за 29 вересня, поруч з арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа, але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився", - ідеться в повідомленні.

Удар по ракетному арсеналу РФ у Волгоградській області

Джерела в українській розвідці повідомили УНІАН, що ЗСУ атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області. За даними джерел, арсенал було атаковано в ніч на 29 вересня близько 2:30. Для атаки було застосовано 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі сягає понад 600 кілометрів.

Відео дня

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили успішне ураження військового арсеналу ракет "Котлубань". У Генштабі зазначали, що напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

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