Росіяни атакували продуктові склади на Київщині, - прем'єр

Рятувальники продовжують гасити пожежі, які сталися через російську атаку.

Під час масованої атаки в ніч на 20 серпня російські окупанти поцілили по продуктових складах, які розташовані у Борисполі. Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

"У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста". Рятувальники продовжують гасити пожежі", – написав Корецький.

Він додав, що наразі над ліквідацією наслідків нічної атаки по всій країні працюють 462 рятувальники ДСНС. Також для цього було залучено 116 одиниць спеціальної техніки. За словами Корецького, атака РФ на Київ та область тривала майже 9 годин. Ворог зокрема влучив у житлові будинки та дитячу лікарню.

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Нічна атака РФ: що відомо

Нагадаємо, в Києві та області внаслідок російського удару загинуло 13 людей, десятки отримали поранення. 21 серпня місцева влада запровадила в столиці День жалоби за людьми, які загинули внаслідок удару РФ.

Також Росія поцілила в Одеській області у пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

У Повітряних силах зазначили, що збили 39 з 44 крилатих і авіаційних ракет, водночас пінформація про балістику не наводиться.

Як зазначив військовий експерт Іван Тимочко, особливістю нічної атаки РФ стало те, що ворог застосував різні типи озброєння, зробивши акцент не на балістиці, а на крилатих ракетах. На думку експерта, це може свідчити про те, що запаси балістичних ракет окупантів можуть закінчуватися.

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