Комунальні служби продовжують усувати наслідки нічної атаки на місто. Пошкоджень зазнали будинки, ТРЦ та автомобілі.

В ніч на неділю, 4 травня, російська армія атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок атаки постраждала Оболонь. Пошкоджено автівки і ТРЦ, горіла багатоповерхівка.

За даними столичної влади, "шахеди" пошкодили ТРЦ Dream Town. У сусідніх будинках вибито вікна. Українські ЗМІ публікують фото та відео з місця "прильотів" ворожих дронів.

Також на кадрах видно кілька вирв, пошкоджений "Екомаркет" та наслідки пожежі на покрівлі багатоповерхівки після падіння уламків дронів.

Комунальники з самого ранку прибирають наслідки "нальоту" дронів.

Натомість співвласник ТРЦ, київський бізнесмен Гарік Корогодський повідомив, що Dream Berry не працювати сьогодні й завтра, поки тривають роботи з усунення наслідків атаки.

"Але Жовтий Дрім працює в штатному, приходьте", - додав він.

Мешканка Оболонського району розповіла "Главкому" деталі нічної атаки "шахедів". Жінка каже, що встигла з родиною вибігти в коридор, коли вікна вже вилітали від другого удару. На вулиці палали автомобілі, пошкоджено квартири, уламки скла падали з висоти.

Машина жінки, припаркована біля житлового будинку через брак місць поблизу Dream Town, зазнала критичних ушкоджень. Авто ремонту не підлягає.

"Пошкоджень багато. З вікон падало скло, машини горіли, люди були нажахані. Це жахливо... Слава богу, що живі", - сказала жінка.

Нічна атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 4 травня російські окупанти вчергове тероризують Україну дронами. Під ударом перебував, зокрема Київ.

У кількох районах зафіксовано падіння уламків: у Святошинському, Шевченківському та Оболонському.

Глава Оболонської РДА міста Києва Кирило Фесик заявив, що, за попередніми даними, пошкоджено близько 5 житлових будинків. Обʼєкти обстежать спеціальні комісії.

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