Це означає, що дальність польоту дрлонів-камікадзе досягає щонайменше 500 кілометрів.

У Росії стверджують, що БПЛА, що атакували Москву, летіли з території України.

Про це повідомляє пропагандистський ТАСС з посиланням на високопоставленого чиновника системи ППО. До речі, цю інформацію виданню підтвердив ще один інформований чиновник.

Відстань від найближчої точки України до Москви по прямій становить понад 450 кілометрів. Якщо інформація росЗМІ правдива, то в України з'явилися потужні дрони-камікадзе, здатні долати понад 500 кілометрів.

Відео дня

Атака на Москву

Як повідомляє УНІАН, у ніч на вівторок, 1 серпня, Москву знову атакували невідомі дрони. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників при спробі прольоту в Москву збила російська протиповітряна оборона. За його словами, один БПЛА влучив у вежу "Москви-Сіті", пошкоджено фасад на рівні 17-го поверху. Водночас, стало відомо, що в Підмосков'ї російська ППО збила один безпілотник.

Згодом стало відомо, що безпілотник, який атакував "Москву-Сіті" мав на борту вдвічі більше вибухівки. На місці, як і раніше, все оточено. Продовжують працювати спецслужби.

Вас також можуть зацікавити новини: