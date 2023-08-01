БПЛА врізався в офіс одного з російських міністерств.

В ніч на 1 серпня "Москву-Сіті" знову атакував невідомий безпілотник, але цього разу він мав на борту вдвічі більше вибухівки.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, прохід до міністерської вежі "Москва-Сіті" закрито. На місці, як і раніше, все оточено. Продовжують працювати спецслужби.

"Судячи з ушкоджень, БПЛА, який прилетів сьогодні вранці, мав на борту вдвічі більше вибухівки, ніж дрони, що прилетіли минулого разу", - зазначає канал.

Міністерська вежа IQ закрита для проходу. Туди пускають людей за спеціальним списком на недовгий час - працівників міністерства економічного розвитку групами по сім осіб, щоб ті мали змогу забрати робочу документацію та особисті речі. Один із співробітників розповів, що на 21-му поверсі, в який врізався БПЛА, знаходився опенспейс, де працювали клерки міністерства.

Атака на Москву 1 серпня

У ніч на вівторок, 1 серпня, Москву знову атакували невідомі дрони. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників при спробі прольоту в Москву збила російська протиповітряна оборона. За його словами, один БПЛА влучив у вежу "Москви-Сіті", пошкоджено фасад на рівні 17-го поверху. Водночас, стало відомо, що в Підмосков'ї російська ППО збила один безпілотник.

В ОП заявили, що нічний приліт дронів до Москви і Підмосков'я свідчить, що російська столиця прискорено звикає до війни, яка перейде на російську територію.

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