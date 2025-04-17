Українські військові анонсували помсту за криваву неділю в Сумах, тож це вже другий удар по воєнних злочинцях.

У ніч на 17 квітня в місті Шуя Івановської області РФ повторно атакували місце дисклокації 112-тої гвардійської ракетної бригади. Саме ця бригада вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, момент атаки безпілотників на військову частину, де базується 112 бригада, очевидці зняли на відео. Кадри з'явилися у мережі.

На відео видно, що в Шуї після нічної атаки спалахнула пожежа. Місцеві стверджують, що 112 бригада ЗС РФ зазнала повторної атаки.

ASTRA геолокувала, що зйомку відео вели на Кооперативній вулиці в Шуї, що безпосередньо за військовою частиною, приблизно за 180 метрів від військового містечка 112-ї гвардійської ракетної бригади.

Втім, за кадрами неможливо встановити, яка саме будівля горить на території частини.

Влада Івановської області оголошувала режим небезпеки атаки безпілотників у Шуї близько 4:30. Вранці у міноборони країни окупанта заявили про масовану атаку безпілотників. Росіяни стверджують, що нібито збили 71 борт. Водночас Івановську область у звіті не вказують.

Помста за Суми

Як писав УНІАН, 13 квітня окупанти завдали удару по центру Сум балістичними ракетами. Унаслідок атаки загинули 34 людини, серед них - двоє дітей. Ще 119 осіб дістали поранення.

Удар по центру міста було завдано двома балістичними ракетами. Одна з них була з касетним боєприпасом для максимального ураження.

У відповідь на атаку на мирне населення у Вербну неділю в ЗСУ присягнулися помститися Росії за Суми. Генштаб оголосив, що Росія отримає у відповідь лють українців і невідворотну відплату.

Водночас 80-та окрема десантно-штурмова бригада підготувала снаряди, на яких було написано "За Суми". Військові пообіцяли, що знищуватимуть ворога з особливою люттю.

16 квітня у російському місті Шуя Іванівської області прогриміли вибухи. У місцевих пабліках повідомили, що йдеться про атаку безпілотників. Дрони вдарили по ракетній бригаді, яка здійснювала атаку на Суми.

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