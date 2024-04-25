Окупанти заявляють, що все одно доб'ються своїх цілей.

У Кремлі запевняють, що передача американських балістичних ракет ATACMS не змінить результату війни, а тільки завдасть більше проблем самій Україні.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це демонструє пряму залученість Сполучених Штатів Америки до цієї війни. За його словами, Вашингтон "йде дорогою" підвищення дальності роботи систем озброєнь, які він передає українській армії.

"Це [отримання ATACMS] не зможе змінити принципово результат спеціальної військової операції, ми доб'ємося свого, але це доставить більше проблем самій Україні", - цитують Пєскова пропагандисти.

Україна отримає ракети ATACMS: що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора американський президент Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський незабаром підтвердив, що допомога від Штатів включає і далекобійні ракети ATACMS.

Раніше журналісти писали, що Вашингтон уже передавав українській армії ці ракети, але таємно. Тоді Збройні сили завдали ударів по аеродрому російських загарбників в окупованому Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: