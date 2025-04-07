Селезньов додав, що ворог намагається створювати в Україні атмосферу колапсу, коли повітряні тривоги лунають в Україні у найбільш незручний час - у годину пік.

Російські балістичні ракети з наземних комплексів "Іскандер" стало складніше збивати навіть із застосуванням зенітно-ракетних комплекстів Patriot. Про це військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив в етері на Radio NV.

Селезньов зазначив, що офіцери з протидії ворожій балістиці говорять, що "останнім часом російські "Іскандери" стало вкрай складно збивати, навіть використовуючи сучасні західні комплекси типу Patriot".

Йдеться про те, що ворог постійно вдосконалює ракетну техніку з метою завдання Україні якомога більших втрат.

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"Не варто себе тішити ілюзіями, війна є найкращим екзаменатором, який виявляє найліпші якості озброєння та військової техніки, і, відповідно, дає змогу використовувати найкраще на полі бою, на превеликий жаль, для того, щоби вбивати", - сказав Селезньов.

Експерт закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Селезньов наголосив:

"Не завжди наші, навіть найефективніші, найвправніші оператори систем протиповітряної та протиракетної оборони будуть спроможні відбивати усі ворожі атаки. Тим більше, як бачимо, що ворог продовжує комбінувати ці ракетні атаки, додаючи до них дрони. Бачимо, що відбувається масштабування виготовлення тих самих дронів".

Він додав, що війна триває, і не варто тішити себе ілюзіями, що вона скоро скінчиться. Російський диктатор Володимир Путін "марить тим, щоби знищити Україну як державу і українство як складову спільноту народів світу". З цієї метою Путін використовує усі наявні компоненти.

Також у Селезньова запитали, чи лише російська модернізація балістичних ракет свідчить про те, що повітряних загроз стало більше.

"Чи знає ворог, як працює наш транспорт під час оголошення сигналу повітряної тривоги? - Думаю, знає чудово. І він абсолютно ірраціонально діє для того, щоби створювати атмосферу паніки і хаосу в українському суспільстві. Уявімо собі: зупиняється метро, лівий і правий береги нашої столиці не є взаємопов'язаними між собою за допомогою найбільш масового виду громадського транспорту. Зупиняється все, що створює серйозні проблеми. Звісно, що ворог часто може використовувати такі опції для того, щоби створювати колапс економічної діяльності нашої країни", - сказав Селезньов.

Він зазначив, що донедавна росіяни підіймали у повітря винищувачі МіГ-31, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Це призводило до зупинки економічної діяльності в Україні, бо "Кинджали" можуть долітати до найзахідніших регіонів України. Селезньов повідомив:

"Зараз, наскільки мені відомо, у росіян вичерпується потенціал і технічний ресурс тих самих МіГів, а отже, набагато простіше використовувати наземні пускові комплекси, з яких запускаються ті ж самі "Іскандери" чи північнокорейські KN-23".

Експерт додав, що ворог намагається створювати в Україні атмосферу колапсу, коли повітряні тривоги лунають в Україні у найбільш незручний час - у годину пік.

Зміна тактики ракетних ударів РФ

Як повідомляв УНІАН, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни змінюють тактику повітряних обстрілів та модернізують балістичні ракети. Це робиться для того, аби Повітряним силам України було складніше збивати балістику. Росіяни також почали виробляти більше балістичних ракет, аніж крилатих.

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