Наразі у американського уряду "зв'язані руки" в цій ситуації.

Білий дім продовжить шукати способи забезпечити України екстреною підтримкою. Це відбувається на тлі того, що у Палаті представників затягують з рішенням про подальшу допомогу.

"Ви бачили, як Пентагон зміг виділити $300 млн, щоб підтримати українські сили у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжуватимемо активно шукати й розглядати можливості для подальших дій", — сказав на брифінгу офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, американський уряд досі має "зв'язані руки" в цій ситуації, оскільки йому потрібен закон про додаткове фінансування. Крім того, Кірбі відповів на питання, чи існує "дедлайн", після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України. Представник Адміністрації президента США зазначив, що цей термін давно минув, коли американський лідер Джо Байден подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

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Водночас Кірбі додає, що через бездіяльність Палати представників українські командири на місцях мають ухвалювати складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати позиції.

Війна в Україні - допомога з США

Як повідомляв УНІАН, після багатомісячного блокування протрампівський спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готовий поставити на голосування законопроект про допомогу Україні.

ЗМІ пишуть, що через свою позицію Джонсон може залишитись без посади. Крім того, він розлютив демократів ще й тім, що пропонує давати допомогу воюючій країні у кредит.

Інститут вивчення війни зазначив, що російські окупанти можуть швидко просуватись, захоплюючи території, оскільки снарядний голод не дає ЗСУ на повну силу їх захищати. Нестача запасів змушує Україну економити боєприпаси та приділяти пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту.

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