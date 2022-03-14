Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що загроза участі армії Білорусі у війні проти України зберігається.

Білоруські спецпризначенці відмовились брати участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у повідомленні щодо російського вторгнення станом на 6:00 14 березня.

"Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні: згідно із заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що загроза участі армії Республіки Білорусь у війні проти України зберігається. За його словами, Олександр Лукашенко поки не наважується кидати в бій білоруську армію.

13 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що військове керівництво Білорусі продовжує вживати заходів з посилення охорони кордону з Україною.

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