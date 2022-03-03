Наразі білоруси відмовляються перетинати кордон та розривають контракти.

Триває восьма доба героїчної боротьби України із російськими загарбниками. Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат та безжально бомбардувати мирні українські міста. Можливе залучення білоруських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. На території Білорусі, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною.

"Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", - йдеться у вечірньому зведенні.

Українські механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважними силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник зазнає великих втрат.

Злагоджено українські захисники працюють на Донбасі.

"Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі зазначають, що бойовики "ЛДНР" формують частини з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Захисники Києва героїчно відбивають спроби ворожого наступу, нанесенням вогневого ураження та утриманням оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Загарбники активізувалися в інформаційному просторі поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. В Генштабі просять довіряти перевіреним ресурсам.

Вас також можуть зацікавити новини: