Окупанти зі ствольної артилерії та мінометів накривають щільним вогнем цілі квартали міста.

Місто Лисичанськ Луганської області потерпає від щільного вогню російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на відео знімальної групи Військового телебачення України, яка зафільмувала знищення артилерією окупантів цивільної інфраструктури міста.

"На цьому напрямку рашисти зосередили понад сотню одиниць РСЗВ. А ствольної артилерії та мінометів тут стільки, що росіяни просто накривають щільним вогнем цілі квартали", - повідомив Гайдай.

За його даними, є численні втрати серед мирних містян. При цьому він зазначив, що у Лисичанську проводиться "тиха" евакуація і щодня підвозиться гуманітарна допомога.

"Попри тотальний вогонь, місто на передовій українського спротиву окупантам", - зазначив голова ОВА.

Крім цього, Гайдай додав, що траса Лисичанськ-Бахмут непроїзна, українські військові користуються іншими сполученнями. "Траса Лисичанськ-Бахмут непроїзна, вона повністю обстрілюється", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, російські війська за останні три дні змогли просунутися у бік Лисичанська на 5 км завдяки резервам та потужній щільності вогню.

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