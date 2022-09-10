Українські воїни виявили позицію і зачистили її.

Бійці з 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого показали битву у ворожому тилу на тимчасово окупованій території України. Під час спеціальної розвідки бойова група ССО виявила позицію окупантів. Воїни швидко зорієнтувалися і знищили БТР разом з особовим складом армії противника.

Відео з роботою бійців ССО опублікував прес-центр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook.

"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію. Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини. Після цього оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи воконувати своє основне завдання", — сказано в описі ролика.

Відео дня

На відео спочатку демонструється, як українські захисники акуратно просувалися серед лісових заростей. Потім вони побачили ворожу позицію, і один з бійців рушив вперед з грантометом напереваги. Він зайшов збоку і здійснив залп в БТР-80. Момент пострілу показано на 56 секунді ролика.

Як повідомляв УНІАН, солдат ЗСУ з позивним "Грім" повідомив, що на Херсонщині рашисти залишають свої позиції. Ворог активно обстрілює українських захисників з артилерії, застосовує фосфорні та касетні снаряди. Однак піхота РФ тікає з поля бою.

Сьогодні, 10 вересня, також повідомлялося, що ЗСУ вдарили в два райони зосередження живої сили і техніки ворога. В результаті вдалося ліквідувати 5 рашистів і знищити гаубицю "Мста-Б.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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