Крім того, було знищено склад з паливом та боєприпасами, а також багато одиниць ворожої техніки.

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу ліквідували до 130 російських окупантів. Окрім цього, військові знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Згідно з повідомленням, сьогодні російські війська здійснили 3 атаки. Зазначається, що наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки.

"В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами", - сказано в повідомленні.

Втрати ворога склали:

особового складу – до 130,

танків – 3,

БМП – 3,

БТР – 4,

ББМ – 1,

АТ – 13,

БПЛА – 2.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни завершують визначати місця для головних ударів на сході. Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках

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