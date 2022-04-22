Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків.

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів на сході України.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє пресслужба міністерства.

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках", - заявив він.

Найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм – Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції "Попасна", Сєверодонецького урбанізованого району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк.

Раніше стало відомо, що російська армія на сьогодні закінчує перегрупування військ і по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі.

Росія публічно заявила, що під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. Контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

Очільник голови ОП Андрій Єрмак відреагував на озвучені цілі РФ, зауваживши, що попередні плани окупантів зруйнували українська армія та народ.

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