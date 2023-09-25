Уражено було також станцію радіоелектронної боротьби загарбників.

Протягом доби Збройні сили України завдали ударів по ворожому складу боєприпасів та кількох районах зосередження російських окупантів та їхньої техніки.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби Росія завдала чергового удару 12 крилатими ракетами "Калібр", двома протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та 19 іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" по припортовій інфраструктурі Одеської області.

Протиповітряною обороною було знищено 11 "Калібрів" та усі 19 "Шахедів". Загалом ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, готель, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ було уражено дев’ять артилерійських засобів, район зосередження озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 25 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Одесі ракетами та дронами. Значних руйнувань зазнав морський пасажирський вокзал Одеського порту та розташований поруч готельний комплекс "Одеса". У порту, на зерновому складі, загинуло двоє цивільних.

За даними українських військових, російська армія вважає, що у готелі "Одеса" розташовано "центр ухвалення рішень".

Українські військові за добу знищили ще понад 400 російських загарбників та десятки одиниць їхньої техніки. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 276 270 своїх військових.

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