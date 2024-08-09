80-та десантно-штурмова бригада оснащена всім необхідним для жорстких і швидких атак.

До вторгнення в Курську область приєдналася одна з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад - 80-та десантно-штурмова бригада.

"На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції", - пише Forbes.

При цьому, як зазначає видання, таке поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової - однієї з найкращих українських бригад - підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область.

Відео дня

Раніше проукраїнські сили вже здійснювали рейди через кордон на південь Росії. Але ці рейди були невеликими за масштабом і ніколи не тривали більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити російських лідерів у незручне становище.

Однак, як підкреслюють у Forbes, нинішня українська операція відрізняється від інших. У ній беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

"З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, - не рейд: це дійсно вторгнення", - ідеться в статті.

Чи зможе Україна досягти успіху

У Forbes підкреслюють: те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси, не гарантує його успіху. Адже проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців.

Однак наразі Північне угруповання зав'язло у Вовчанську за 90 миль на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення. Таким чином, зазначає Forbes, очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.

"Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони". - вважають у виданні.

Бої в Курській області - що відомо

6 серпня українські військові прорвалися через кордон Курської області, і за кілька днів, за даними росЗМІ, взяли під контроль низку населених пунктів, а також газовимірювальну станцію "Суджа". При цьому українське військове командування ситуацію офіційно не коментує.

На думку аналітиків ISW, у російського військового командування є кілька варіантів дій, які воно може зробити у відповідь на українську операцію в Курській області, - ISW

Зокрема, РФ може ухвалити рішення про використання Північного угруповання військ, якщо вважатиме наступ на півночі Харківської області менш пріоритетним. РФ також може перекинути в Курську область оперативні резерви, накопичені для запланованих на літо 2024 року наступальних дій, і задіяти авіаційні підрозділи.

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