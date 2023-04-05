Захисники України попри важку ситуацію продовжують утримувати місто-фортецю.

Українські захисники продовжують обороняти місто-фортеця Бахмут. Бійці Сили спеціальних операцій ЗСУ показали нічну роботу снайперів.

Зазначається, що російські окупанти намагаються вночі штурмувати українські позиції.

"У нічний час доби, ворог намагається просуватися і штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють і знищують живу силу противника з різних дистанцій і різним калібром", - йдеться у повідомленні бійців ССО в Telegram-каналі.

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Військові зазначили, що за кілька останніх днів снайпери ССО в районі Бахмута знищили понад 10 росіян.

Також бійці опублікували яскраві кадри свого "нічного полювання".

Бої за Бахмут - що відомо

Вже не перший місяць за Бахмут йдуть важкі бої. Росія втратила тисячі одиниць техніки і купи "гарматного м'яса", але все ще намагається захопити місто.

4 квітня стало відомо, що "вагнерівцям" вдалося взяти зруйновану будівлю мерії Бахмута, а окупанти продовжують наступ в районі центру. Водночас аналітики Інституту вивчення війни спростували заяви росіян про захопленні залізничної станції Бахмут-1 і центру міста.

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