Ціна іранських літаків Shahed-136 становить від 20 000 до 50 000 євро за кожну машину.

Ціна збиття безпілотників-камікадзе, що стріляють по містах, для України значно перевищує суми, які Росія платить за закупівлю і запуск дешевої технології іранського виробництва.

Про це пише The Guardian.

Враховуючи, що ціна іранських літаків Shahed-136 становить від 20 000 до 50 000 євро за кожну машину, загальна вартість невдалих атак безпілотників по Україні, завданих Росією в останні тижні, оцінюється військовими аналітиками неурядової організації "Мольфар" в 11,66 млн доларів і 17,9 млн доларів.

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Україна розгорнула безліч озброєнь для знищення безпілотників, у тому числі винищувачі МіГ-29, крилаті ракети З-300, системи наземної оборони Nasams і вогонь зі стрілецької зброї.

Орієнтовна вартість для України становить понад 28,14 млн доларів, згідно з аналізом, заснованим на відкритих джерелах. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня по 17 Жовтня.

У ньому підкреслюється низька фінансова вартість для Росії атак безпілотників, які продовжують сіяти терор в Україні, вбиваючи мирних жителів і завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Надання Іраном дронів-камікадзе Росії: що відомо

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні. Також там заявили, що" шкодують " про погіршення дипломатичних відносин між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС підкреслив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягуванням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США і союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов'язання про постачання зброї в Росію для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом з тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме Системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози.