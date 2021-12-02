Високий представник ЄС запевнив у непохитності Євросоюзу щодо підтримки суверенітету України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель має намір відвідати Донбас.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Боррелем у Стокгольмі.

Міністр детально поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України, загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти нашої держави.

Кулеба закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії.

Читайте такожОкупанти Донбасу готові "запросити" Росію, коли та знову наступатиме на УкраїнуМіністр висловив вдячність ЄС за багаторічну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зусилля зі зміцнення стійкості української економіки та посилення безпеки нашої держави.

Своєю чергою Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включаючи візит на Донбас.

Реакція ЄС на ризик повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ під час свого виступу високий представник ЄС Жозеп Боррель запевнив у непохитності Євросоюзу щодо підтримки суверенітету України.

"Я особливо стурбований ситуацією в Україні через анексію Криму, в тому числі останнім воєнним нарощуванням Росії біля кордону. Європейський Союз непохитний у своїй підтримці незалежності, єдності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив він.

Кулеба на зустрічі з Боррелем заявив, що нові санкції повинні нанести удар по російській економіці в разі вторгнення РФ в Україну.

Російські війська біля кордону України

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

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Автор: Віталій Саєнко