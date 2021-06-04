У суді доведено, що бойовик віддав наказ обстріляти системою "Град" блокпост ЗСУ поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи.

Керівника так званого підрозділу батальйону "Оплот" засуджено до довічного ув’язнення за обстріл автобуса під Волновахою (Донецька обл.) у 2015 році, внаслідок чого загинули 12 людей.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, відповідне рішення ухвалив Куйбишевський районний суд Запорізької області.

"Громадянина України визнано винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК). Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

У суді доведено, що вказаний чоловік у квітні 2014 року вступив до складу терористичної організації окупаційної влади РФ у Донецькій області та надалі очолив одне з її незаконних збройних формувань - так званий підрозділ батальйону "Оплот".

Зазначається, що 13 січня 2015 року він віддав наказ здійснити обстріл артилерійською системою "Град" блокпосту Збройних сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи. Внаслідок потрапляння снаряду в маршрутний автобус, пасажири якого проходили паспортний контроль, загинули 12 людей та 19 - отримали тілесні ушкодження.

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Обстріл бойовиками автобуса під Волновахою

13 січня 2015 року під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою загинули 12 і дістали поранення 17 мирних громадян, також постраждав військовослужбовець.

Кримінальне провадження за фактом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, здійснювалося СБУ за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора.

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Автор: Світлана Макринська