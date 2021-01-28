Папірець включає сім кроків, які терористи планують виконати «найближчим часом».

Російські терористи невизнаних «ЛДНР» презентували свою так звану доктрину на форумі з кремлівськими пропагандистами «Російський Донбас».

Про це пишуть Новости Донбасса.

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Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив на форумі, що метою доктрини є спроба «висловити усі наші почуття, коли ми повстали проти несправедливості, брехні й гоніння на все російське, щоб повернутися до свого історичного коріння».

Папірець включає сім кроків, які терористи планують виконати «найближчим часом». Зокрема, «припинення військових дій, усунення військової загрози для населення». При цьому записано «встановлення контролю ДНР і ЛНР над усіма територіями колишніх Донецької та Луганської областей».

Автори доктрини змовчали про входження підконтрольних «ЛДНР» територій до складу Росії. Але вказали наміри досягти «поглибленої економічної інтеграції з Росією», «комплексної інтеграції підприємств Донбасу з російською промисловістю».

Ще один крок – «інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв’язків між ДНР, ЛНР і РФ».

Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо

Крім російських пропагандистів у Форумі візьмуть участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих ЛНР і ДНР.

В ході форуму організатори планують прийняти резолюції за результатами обговорення доктрини «Російський Донбас».

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Автор: УНІАН