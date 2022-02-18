За даними розвідки, бойовики мають намір дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях та звинуватити Україну.

У Міноборони закликали донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом через мінування російськими спецслужбами об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

"Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - зазначили у відомстві.

У ГУР закликали донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Евакуація жителів ЛДНР - що відомо

Сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу до Росії.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Пізніше стало відомо, що вдень у Донецьку прогриміло кілька вибухів. Ватажок бойовиків самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін назвав вибух автомобіля начальника "народної міліції" Дениса Синенкова "диверсією" та "підготовкою до наступу Києва".

Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі і застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.

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