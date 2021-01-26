На Донбасі сьогодні ввечері було поранено українського бійця внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків.
Про це повідомляється на сторінці Української делегації в мінській ТКГ у Facebook.
"Сьогодні, 26 січня, близько 19:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Йому надано медичну допомогу, стан важкий", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона в СЦКК направила відповідну ноту ОБСЄ, введено "режим тиші".
Сьогодні вдень в районі ООС було зафіксовано два ворожих обстріли, повідомили раніше в штабі Об'єднаних сил.
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