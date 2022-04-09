Президент повідомив, що британський прем'єр приїхав до Києва з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

Говорячи про візит до Києва премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Зеленський наголосив, що його візит до України "демонструє максимально наочно: для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод".

"Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці - назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це - і Борису, і Британії", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Джонсон приїхав до Києва ще й з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України.

"Обговорили з ним також і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити Росію до миру", - розповів президент.

Зеленський також повідомив: "Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретний і у відповідях на мої запитання. Втім, як і завжди. І вже визначились з ним, яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області".

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва. Зазначимо, що Великобританія - лідер в оборонній підтримці України, в антивоєнній коаліції та у санкціях щодо російського агресора.

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